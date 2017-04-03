ABD'den terör örgütü PKK'ya LAW silahı

Geçen hafta pazartesi günü Şemdinli - Derecik Yeşilova köyü Biztepe bölgesinde pusu kuran komando birlikleri bir teröristi tanksavar silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirmişti.

Teröristte bulunan tanksavarın, omuzdan atılan İsveç yapımı M136 AT4 LAW silahı olduğu anlaşılmıştı. Dün de yine aynı bölge sınırları içinde yapılan arazi taramasında aynı tip LAW lançeri ele geçirildi.

ABD YPG’YE VERMİŞTİ

Güvenlik güçleri, söz konusu silahın modernize edilmiş en güçlü tanksavarlardan biri olduğunu belirtirken, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü YPG’ye bu silahlardan çok sayıda vermiş olmasına dikkat çekti.

Güvenlik güçleri “YPG ile PKK aynı örgütler. YPG’deki silahların bir bölümünün PKK’ya geçtiğini değerlendiriyoruz. Bir haftada ikinci kez LAW ele geçirilmesi, örgütün elinde bu tehlikeli silahlardan çok sayıda olabileceği şüphesini arttırmaktadır” dedi.