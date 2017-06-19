ABD'den terör örgütü PYD/PKK'ya silah açıklaması

Washington'da Ulusal Basın Kulübünün öğle yemeğine katılan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, PYD/PKK'ya verilen silahlar ve bu hususta Ankara'nın tepkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

"BU SİLAHLARIN TÜRKİYE'YE DÖNEMEYECDEĞİNİ NASIL TEMİN EDİYORSUNUZ"

Dunford, "ABD, Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü Kürt gruplara binlerce hafif ve ağır silah veriyor. Bu silahların DEAŞ ile mücadeleden sonra 65 yıllık NATO ortağınıza dönmeyeceğini nasıl temin ediyorsunuz?" şeklindeki bir soruya, ABD’nin Türkiye ile stratejik ilişkilerini devam etmeye odaklanmış olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'YE GEÇMEMESİ İÇİN DENETLEME MEKANİZMASI KURDUK"

Son 12 ay içerisinde Türkiye’ye dokuz kez seyahat ettiğini ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile son bir yıl içerisinde 15 defadan fazla görüştüğünü aktaran Dunford şöyle devam etti: "Biz onlara (DEAŞ’a karşı) operasyonumuzun kilit unsurlarından birinin, görevimizi Türkiye ile ilişkilerimizi bozmadan tamamlamak olduğunu aktardık. Dolayısıyla Türklerle masaya oturduk ve kaygılarını gidermek için çok sıkı bir çerçeve hazırladık. Raporlama konusunda şeffafız. Yaptıklarımızı onlara tam olarak rutin bir şekilde rapor ediyoruz. Verdiğimiz silah tipleri ile ilgili şeffafız ve Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) verdiğimizi silahların sadece ve sadece Rakka operasyonu için verildiğini ve Türkiye’ye geçmeyeceğini denetlemek üzere mekanizmalar kurduk. Dolayısıyla bu konu bizim için oldukça önemli ve stratejik bir konu. Bunun farkındayız."

ROKET TAŞIYAN PKK'LI TERÖRİSTLER TESPİT EDİLDİ

Dunford'un bu açıklamaları yaptığı saatlerde Çukurca'da İHA sınırdan roket taşıyan PKK'lıları tespit etti. PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

İki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklama şöyle: "19.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Pirinçekene Köyüne doğru ilerleyen ve birinin füze taşıdığı değerlendirilen 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. İHA ile takibine devam edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."