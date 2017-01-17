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ABD'den Tunus deniz kuvvetlerine destek

Tunus, Amerika Birleşik Devletleri ile daha önce imzalanan anlaşma kapsamında 2 devriye botunu teslim aldı.

17.01.2017 - 05:11
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tunus

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte deniz üssünde Tunus Savunma Bakanı Ferhat el-Harşani ile ABD'nin Tunus Büyükelçisi Daniel Rubinstein'ın katılımıyla düzenlenen törende, ABD'nin gönderdiği iki askeri devriye botu teslim edildi.

Rubinstein, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Tunus'a desteğinin sadece deniz alanında olmadığını, ABD'nin, Tunus'un doğu sınır bölgelerindeki güvenlik sistemi ile bölgedeki patlayıcıların algılanması için teçhizatları kurduğunu kaydetti.

Hava kuvvetlerinin kara kuvvetleriyle daha iyi entegre olmasını sağlayacak ekipmanların da kurulduğunu ifade eden Rubinstein, teslimi tamamlanan botların, 2012'de istenen 26 bot arasında en günceli olduğunu kaydetti.

Rubinstein ayrıca, bu yaz başlayacak çalışmalar kapsamında Tunus sahilinde 13 radar istasyonu kurulacağını aktararak, Tunus'un, Akdeniz'in batısında 12'den fazla deniz kuvvetinin katılımıyla bu sene 17'cisi düzenlenecek "Phoenix Express" ortak deniz tatbikatına katılmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Tunuslu Bakan Harşani de iki ülke arasında tarihi ve kalıcı ilişkiler olduğuna işaret ederek, ABD'nin deniz ve kara sınırlarını koruması için Tunus'un deniz kuvvetlerini güçlendirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD ile Tunus arasında 2012'de 26 askeri devriye botunun Tunus'a teslimini öngören anlaşma imzalanmıştı. Washington yönetimi, geçen sene bu anlaşma kapsamında 2 botu teslim etmişti.

Tunus Savunma Bakanlığı, ABD'den terörle mücadele ve sınır denetleme sistemi çerçevesinde yaklaşık 20 milyon değerinde bir uçak ve birkaç arazi aracını geçen mayıs ayında teslim almıştı.

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