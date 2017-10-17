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ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye ile yaşanan sorunlara dikkat çekerek "İlişkilerimiz karışık" dedi.

17.10.2017 - 23:10
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ABD'den Türkiye açıklaması

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize sorunu konusunda soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Nauert, "2 çalışanımız tutuklu ve terörler suçlanıyor. Türk hükümeti hala kanıt gösteremedi. Türkiye ile ilişkilerimiz karmaşık" yanıtını verdi.

"HALA YETERLİ DELİLLER SUNULMADI"

Konsolosluk çalışanlarından birisinin avukatıyla görüştüğünü belirten Nauert, kendilerine bu çalışanların tutuklanmasıyla ilgili hala yeterli delillerin sunulmadığını söyledi ve yapılanların yeterli olmadığını belirtti.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Türkiye’de bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşaar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlığındaki heyetin de iki ülke arasında sorun yaratan vize konusunu ve o soruna yol açan konsolosluk çalışanlarının tutuklanmasını Türk Dışişleri heyetiyle görüşeceğini de söyledi.

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