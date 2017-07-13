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ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan vatandaşlarını, darbe girişiminin yaklaşan yıldönümünde dikkatli olmaya çağırdı.

13.07.2017 - 00:15
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Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile ‘şiddet' riskini taşıdığı iddiasında bulundu.

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ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

ABD’den Türkiye’deki vatandaşlarına 15 Temmuz uyarısı

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