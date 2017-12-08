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ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Amerikan diplomatik temsilcilikleri çevresinde düzenlenen Kudüs protestolarından uzak durulması uyarısı yapıldı.

Ajanslar | 08.12.2017 - 08:23..
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​Memur-Sen’den ABD Büyükelçiliği önünde Kudüs protestosu
Türkiye'deki ABD yurttaşlarına, Amerikan diplomatik temsilcilikleri çevresinde düzenlenebilecek protestolardan kaçınması uyarısı yapıldı.

Açıklamada ''Türkiye'deki ABD Diplomatik Misyonu, Kudüs'ün statüsüyle ilgili ABD'nin yeni politika açıklamasının ardından, birçok grubun Türkiye'de Amerikan hükümetinin diplomatik ofislerine yönelik kitlesel protesto duyurusu yaptığının farkındadır.'' denildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Adana Konsolosluğu çevresinde protestolar olabileceği, ABD yurttaşlarının bunlardan uzak durması gerektiği belirtilerek ''Bir grup ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde 7 Aralık günü saat 19.00 için protesto ilan etti.'' bilgisi paylaşıldı.

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