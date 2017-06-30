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ABD'den Türkiye'nin Afrin cevabı için açıklama

Ablay Ryan Dillon, Türkiye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık vermesini değerlendirdi.

30.06.2017 - 01:37
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ablay Ryan Dillon, video konferans yöntemiyle bağlandığı ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"DEAŞ'A KARŞI DİKKATİMİZ DAĞILMAMALI"

PYD/PKK’nın taciz ateşine karşılık Türkiye’nin, terör örgütünün Afrin bölgesindeki mevzilerini top atışına tutmasıyla ilgili bir soru üzerine Albay Dillon, Rakka’da DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelede dikkatlerinin dağılmasını istemediklerini söyledi.

Afrin bölgesinin ABD’nin operasyon alanıyla çok ilişkili olmadığını da hatırlatan sözcü, Rakka operasyonun üçüncü haftasında olduklarını ve bütün kuvvetlerin oraya odaklanması gerektiğini söyledi.

"ODAKLANDIĞIMIZ YER RAKKA"

Dillon, ABD’nin Afrin bölgesindeki PYD/PKK unsurlarını desteklemediğini hatırlatan ve oradaki Türkiye destekli muhalif kuvvetlerle terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kolu YPG arasındaki çatışmalardan kaygı duyup duymadığını soran AA muhabirine şu yanıtı verdi: “Şu anda odaklandığımız yer olan Rakka’dan dikkatleri çevirecek veya caydıracak her şeyden kaygılıyız. Dolayısıyla eğer Rakka savaşında olan SDG odağını başka bir yere çevirirse, bu onların DEAŞ ile savaşmadığını gösterir. Bu durumun ortaya çıkmasından kaygılıyız. Bunun nereden geldiği ve kimin sebep olduğu önemli değil.”

"SPEKÜLASYONDA BULUNMAK İSTEMİYORUM"

Türkiye’nin örgütle mücadele etmeye devam etmesi durumunda ABD’nin bir müdahalesinin olup olmayacağına yönelik bir soruya ise Dillon, “Oraya varmayacağız. Bu konuda spekülasyonda bulunmak istemiyorum. Ortağımız SDG’yi Rakka’da ve belki de başka yerlerde DEAŞ’a karşı destekleyeceğiz.” dedi.

PKK-PYD YARDIMLAŞMASI

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşmesi sırasında ABD’nin PKK’ya karşı Türkiye’ye desteğini artıracağı yönündeki sözleri hatırlatılan Dillon, bu durumun DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olan SDG'yi nasıl etkileyeceği sorusunu da yanıtladı.

Dillon, ABD’nin de PKK’yı terör örgütü olarak tanıdığını, ancak DEAŞ karşıtı koalisyonun söz konusu yardımlaşma sürecinde ne yapacağını bilmediğini söyledi. Sözcü, “Defalarca söylediğim gibi şu anda DEAŞ üzerine odaklanmış bulunuyoruz, PKK üzerine değil. Ancak hükümetimizden talimat almaya hazırız.” dedi.

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