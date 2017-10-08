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ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Masası Sözcüsü Pahon, Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon hazırlığına değindi.

08.10.2017 - 04:23
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ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

Yazılı olarak açıklama yapan Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, “Suriye rejimi, Suriye’nin kuzey batısını sadece Suriye halkını ve bölge güvenliğini değil aynı zamanda uluslararası terör örgütlerine de destek sağlayan El-Kaide terör örgütünün güvenli alanı haline getirmişti.” ifadelerini kullandı.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

"MÜTTEFİKİMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Pahon, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

"ÖRGÜT, EL KAİDE'NİN SURİYE'DEKİ UZANTISI"

ABD’nin bölgedeki çabaları desteklediğini kaydeden Pahon şöyle devam etti:

“ABD’nin Cebhet-üş-Şam olarak bilinen Nusra Cephesi ile ilgili pozisyonu değişmemiştir, örgüt El Kaide’nin Suriye’deki uzantısıdır ve Yabancı Terör Örgütleri listesindedir.”

Daha önce El Kaide ile bağlantısını kestiğini ilan eden Nusra Cephesi'nin halen El Kaide ile bağlantısı olduğunu öne süren Pahon örgütün Suriye halkının değil El Kaide’nin ajandasını ve amaçlarını paylaştığını dile getirdi.

İdlib'in karşısındaki Reyhanlı'da askeri hareketlilik VİDEO

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD İDLİB'DEKİ OPERASYONDA YOK

Pahon ayrıca ABD’nin şu aşamada İdlib’deki operasyona katılmadığını belirtti.

Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

Muhaliflerin garantörü Türkiye ile rejimin garantörü Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

Türkiye, Rusya ve İran arasındaki anlaşma çerçevesinde bazı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’nin İdlib iline intikalinde hazırlıklar tamamlamış durumda.

İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

ABD'den Türkiye’ye İdlib desteği

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