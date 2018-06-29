taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.227
USD
4,5970
EURO
5,3207
ALTIN
184,53
PETR
77,4300

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Topraklarında her ay silahlı saldırılar nedeniyle onlarca insanın öldüğü ABD, Türkiye için seyahat uyarısında bulundu. ABD, çirkin Türkiye'de 'keyfi gözaltılara' maruz kalınabileceğini iddia etti.

DHA | 29.06.2018 - 03:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD, Türkiye'nin Güneydoğu hattını 3. kategoride tehlikeli bölge olarak gösterdi. Vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu ve Suriye sınırlarına gitmemeleri yönünde uyarı yaptı.

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD'DEN 'KEYFİ GÖZALTI' İTHAMI

ABD, Türkiye'nin kendilerine ait FETÖ'cü Papazı Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılmamasını sindirememiş durumda.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da güncellediği 'seyahat uyarısında', Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikan vatandaşlarına 'keyfi gözaltılara da dikkat edin' ifadelerini kullandı.

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ŞEHİRLERİ LİSTE HALİNDE VERDİLER

ABD'nin seyahat uyarısı kategorisinde en güvenli ülkelere 1'inci kategoride yer verilirken, Türkiye'nin en riskli ülkeleri kapsayan 4'üncü kategorinin bir altındaki, 3'üncü kategoride yer almayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Güneydoğu ve Suriye sınırındaki bölgeler ise 4'üncü kategoride yer aldı ve 'Bu bölgelere seyahat etmeyin' uyarısında bulunuldu.

Bültende "Terör nedeniyle Türkiye-Suriye sınırı boyunca uzanan bölgelere ve Güneydoğu bölgesinde Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis'e seyahat etmeyin" dendi.,

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Terör örgütlerinin Türkiye'de saldırılar planlamayı sürdürdüğü savunulan bültende şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütleri açıkça Batılı turistleri ve yabancıları hedef alıyor. Teröristler küçük ya da hiçbir uyarı olmadan saldırabilir, turistik yerler, ulaşım merkezleri, pazarlar, alışveriş merkezleri, yerel hükümet kurumları, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, parklar, büyük çaplı spor ve kültürel etkinlik alanları, eğitim kurumları, havalimanları ve kamuya açık başka alanlar hedef alınabilir. Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri on binlerce kişiyi gözaltına aldı. Bunlar arasında, kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutuklanan ABD vatandaşları da var. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasakları ile de karşı karşıya kaldı. Türkiye Hükümeti'nin açıkça onaylamadığı toplanmalar, protestolar ve gösterilere katılmak gözaltı ya da tutuklamalarla sonuçlanabilir. ABD yönetimi Türkiye'deki personelini ileride değiştirilebilecek belirli güvenlik kısıtlamalarına tabi tutmaktadır."

Bültende, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Amerikalılardan, yerel medyayı izleyerek bilgi edinmeleri de istenirken ve turistlerin sıkça uğradığı alanlardan uzak durmaları, güvenlik önlemlerine sahip otellerde kalmaları çağrısı yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

CHP Bakan Soylu'nun istifasını istedi

421
Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

Geziciler yine ekonomik boykot peşinde

270
HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

HDP'li vekil: TBMM'de Öcalan'a özgürlük isteyeceğiz

218
100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

100 yaşında ölen dedenin günlüğü, torununu duygulandırdı

17
İzmir'deki HDP sevincinde PKK sloganı atanlar tutuklandı

İzmir'deki HDP sevincinde PKK sloganı atanlar tutuklandı

25
Süleyman Çakır: Millet oyunu bozdu

Süleyman Çakır: Millet oyunu bozdu

30
ABD'deki saldırıda siviller kurtarıldı

ABD'deki saldırıda siviller kurtarıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM