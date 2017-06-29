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ABD'den uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

ABD, uçuşlardaki yasaklarla ilgili yeni kararlar aldığını duyuyararak havayolu şirketlerinden yeni taleplerde bulundu.

29.06.2017 - 04:34
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ABD'den uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

ABD, ülkeye yapılan uçuşlardaki güvenliği arttırmak için yeni önlemler alınacağını duyurdu, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, nüfusunun çoğunluğu Müslüman sekiz ülkeden kalkan uçuşlara uygulanan kabinde dizüstü bilgisayar yasağı genişletilmedi.

DENETLEMELER DAHA SIKI OLACAK

Yeni önlemler, 105 ülkede yolcular ve elektronik cihazlarının daha sıkı denetlenmesini öngörüyor. Havayolu şirketlerinin yeni kurallara uymaları için 120 gün süreleri olacak. Uymadıkları takdirde yolcularının elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek.

ABD'den uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

İç Güvenlik Bakanı John Kelly yeni önlemleri açıklarken "Düşmanlarımız, patlayıcıları saklamak, içeridekilerden adam kazanmak ve uçak kaçırmak için yeni yöntemler buluyor. Her yeni tehditle yeni bir adım atamayız. Bunun yerine seyahat edenlerin güvenliği ve teröristlerin başarmasını zorlaştırmak için genel anlamda yeni önlemler almalıyız" dedi.

ABD'den uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

Kelly'nin sonuncular olmayacağını söylediği önlemler:

-Yolcu denetiminin sıkılaştırılması

-Kişisel elektronik cihazların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi

-Uçağın etrafında ve yolcu alanlarında artan güvenlik önlemleri

-Köpeklerle denetimlerin arttırılması

GÜNLÜK 325 BİN YOLCU İÇİN GEÇERLİ

Yeni önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda detay verilmedi, ancak 280 havaalanı ve 180 havayolu şirketi için geçerli olacak ve günde 325 bin yolcu taşıyan 2100 sefer için geçerli olacak.

ABD'den uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

YASAĞIN GELİŞTİRİLMESİ SÖZ KONUSUYDU

Kelly geçen ay dizüstü bilgisayar yasağını genişletip genişletmemeyi değerlendirdiklerini söylemişti. Bu açıklamayla, özellikle business class yolcuları etkileyeceğinden kaygılanan havayolu şirketleri rahat bir nefes aldı.

Hatta İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemelere uydukları takdirde ilk dizüstü bilgisayar yasağı getirilen havaalanlarının, yasaktan muaf tutulabileceğini söyledi.

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