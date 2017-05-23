ABD'den Ukraynalı internet korsanına 30 ay hapis cezası

Uluslararası suç şebekesine üye olduğu belirtilen Iermolovych, yayınlanmamış haber bültenlerine ulaşarak 30 milyon dolarlık kazanç elde ettiği gerekçesiyle New Jersey'in Newark kentinde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı.

HAPİS VE PARA CEZASI

Firmaların kazanç rakamlarını ve diğer kurumsal bilgileri içeren haber bültenlerine yayından önce ulaşan Iermolovych, çıkarıldığı mahkemede, 30 ay hapis ve 3 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırıldı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Mayıs 2016'daki duruşmasında, "kimlik hırsızlığı" ve "bilgisayar hacklemek" suçlarını itiraf eden Iermolovych, 25 Ağustos 2015'te gözaltına alınmıştı.

ABD resmi makamlarına göre, Iermolovych'in üyesi olduğu suç şebekesi, menfaat sağlamak amacıyla, 2010-2015 yılları arasında, 150 binden fazla basın bültenine ulaştı. Iermolovych'in ulaştığı haber bültenlerinin New York'taki Marketwired ve PR Newswire ile San Franscisco'daki Businness Wire firmalarına ait olduğu belirtildi.