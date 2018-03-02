ABD'den Ukrayna'ya 47 milyon dolarlık silah

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ukrayna'ya silah satacağını belirtti. 47 milyon dolarlık anlaşmada, Ukrayna'ya 210 adet anti tank füzesi ve 37 adet fırlatıcı satılacak.

"ASKERİ DÜZENİ BOZMAYACAK"

Ukrayna'nın ABD'den toplam değeri 47 milyon dolar olan 210 adet Javelin anti tank füzesi ve 37 adet Javelin fırlatıcı istediği belirtilen açıklamada, söz konusu tutarın teknik destek, eğitim ve nakliyeyi de kapsadığı belirtildi.

"Javelin sistemi Ukrayna'nın uzun soluklu olarak savunmasına yardımcı olacaktır" ifadesine yer verilen açıklamada, bu satışın bölgedeki "basit askeri düzeni" bozmayacağı savunuldu.