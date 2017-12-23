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ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Ukrayna'ya 'savunma amaçlı geliştirilmiş savunma kapasiteleri' verilmesine karar verildiğini duyurdu.

AA | 23.12.2017 - 07:52..
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ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD, BM Genel Kurulu'nda Pazartesi günü Kudüs tasarısına 'evet' oyu kullandıktan sonra son oylamaya katılmayan Ukrayna'ya anti-tank füzesi gönderme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD, Ukrayna'nın uzun vadeli savunma kapasitesi inşasına yardımcı olma, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü temin etmeye karar vermiştir." ifadelerine yer verdi.

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

"SAVUNMA MAKSADIYLA VERİLECEK"

ABD'nin Ukrayna'ya vereceği silahların amacının "tamamen savunma" maksatlı olduğu kaydedilen açıklamada, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi Ukrayna egemen bir devlettir ve kendini savunma hakkına sahiptir." değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca açıklamada, ABD'nin, Doğu Ukrayna'daki durumla ilgili olarak Minsk anlaşmalarına bağlı olduğuna bir kez daha atıf yapıldı.

ANTİ-TANK FÜZESİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklamanın hemen ardından Amerikan ABC kanalında yer alan ve adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya "anti-tank füzeleri" satmaya hazırlandığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın bu satışı onaylaması halinde Kongrenin önünde 30 günlük bir değerlendirme sürecinin olacağı ve herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda satışın gerçekleşeceği belirtildi. Söz konusu anti-tank füzelerinin Amerikan yapımı Javelin sistemlerini kapsadığı bilgisi de haberde yer aldı.

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

UKRAYNA KUDÜS OYLAMASINA KATILMAMIŞTI

Ukrayna, geçen pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde yapılan Kudüs oylamasında "evet" oyu kullanmış, perşembe günü BM Genel Kurulunda yapılan oylamaya ise katılmamıştı.

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

RUSYA - ABD GERİLİMİ ARTACAK

Aynı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre 47 milyon dolarlık satış, 210 adet anti-tank füzesi ve 35 füze fırlatma rampasını kapsıyor.

ABD kamuoyunda yapılan değerlendirmelerde, söz konusu satışın gerçekleşmesi halinde Rusya ile ABD arasında Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimin daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

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