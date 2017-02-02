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ABD'den Ürdün'e buğday desteği

ABD'nin, imzalanan hibe anlaşması kapsamında Ürdün'e bu yıl 100 bin ton buğday vereceği bildirildi.

02.02.2017 - 06:47
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Ürdün Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Imad el-Fahuri ile ABD Tarım Bakanı Yardımcısı Jocelyn Brown, hibe anlaşması imzaladı.

Anlaşma, ABD'nin gıda yardımı programları kapsamında bu yıl Ürdün'e 100 bin ton buğday tedarik etmesini öngörüyor. ABD'nin buğdayı, ilki mayıs, ikincisi temmuz ya da ağustosta olmak üzere iki aşamada vermesi planlanıyor.

Fahuri, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere Ürdün'ün karşı karşıya olduğu zorlukların ABD tarafından anlaşıldığını, bu bağlamda dördüncü kez hibe gerçekleşeceğini ifade etti.

Öte yandan, hibe anlaşmasının, iki ülke arasında Şubat 2015'te imzalanan, ABD'nin Ürdün'e 2015-2017 arasındaki yardımlarını öngören mutabakat zaptı çerçevesinde yapıldığı belirtiliyor.

Bu anlaşmadan önce ABD hükümeti, Ürdün'e 2011 ve 2012'de 36 milyon değerinde 100 bin ton buğday hibe etmişti. Ürdün, ABD'den 2015'te üçüncü kez 25 milyon değerinde 100 bin ton buğday almıştı.

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