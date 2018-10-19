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ABD’den vatandaşlarına ikinci Irak’a gitmeyin uyarısı

ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulunarak vatandaşlarını 1 ay içerisinde ikinci kez uyardı.

İHA | 19.10.2018 - 16:38..
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ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.

BİR AY İÇERİSİNDE 2. UYARI

1 ay içersinde ikinci kez Irak’a gitme konusunda uyarıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidecek vatandaşlarının terör şiddetine maruz kalabilecekleri ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini duyurdu.

TERÖR FAALİYETLERİ ARTTI

Irak’ta vatandaşlarına sunabilecekleri acil yardımın çok sınırlı olduğunu belirten açıklama, Irak’ta son dönemde, sivilleri ve güvenlik birimlerini hedef alan silahlı gruplarla terör faaliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

Irak’ta 2003’ten bu yana özellikle başkent Bağdat ile Sünnileri yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde şiddet olayları ve terör saldırıları yaşanıyor.

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