ABD'den Venezuela'ya seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

SEYAHAT UYARISI

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal karışıklık, şiddet olayları, gıda ve ilaç sıkıntısı sebeplerinden dolayı Venezuela'ya seyahat edecek Amerikan vatandaşlarını uyarmaktadır." ifadesine yer verildi.

ÜLKEYİ TERK EDİN

Aynı açıklamada Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Amerikan Büyükelçiliğinde görev yapan kişilerin ailelerinin ülkeyi terk etmesi istenirken, çalışanlardan isteyenlerin ülkeden ayrılabileceği belirtildi.

Elçilik çalışanlarının gece saatlerinde ülke içinde şehirler arasında yolculuk yapmaması gerektiği de ifade edilen açıklamada, Simon Bolivar Havalimanı çevresinde insan kaçırma olaylarının yaşandığı, bu sebeple seyahat edecek yolcu ve elçilik çalışanlarının dikkatli olması istendi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 1 Mayıs’ta ülkeyi ekonomik ve siyasi krizden çıkaracak tek yolun anayasanın yeniden yazılması olduğunu savunarak, 30 Temmuz 2017'de özel meclis temsilcilerinin belirlenmesi için seçime gidileceğini açıklamıştı.