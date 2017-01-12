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ABD’den Volkswagen’e 4.3 milyar dolar ceza

ABD Adalet Bakanlığı, Alman otomobil şirketi Volkswagen’in emisyon değerlerinde hile yaptığı gerekçesiyle açılan davaları karara bağladı.

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ABD’den Volkswagen’e 4.3 milyar dolar ceza

Alman Volkswagen’in ABD’de sattığı mazotlu araçlarda emisyon değerlerinde hile yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ile aralarındaki hukuk mücadelesi sonuca bağlandı.

UZLAŞMAYA VARILDI

Şirket, temiz havayı kirletmek ve dolandırıcılık suçlamalarını yasaları ihlal suçunu kabul ederken, şirkete karşı açılan ceza kovuşturması ve hukuk davalarında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

PARA CEZASI 4.3 MİLYAR DOLAR

ABD Adalet Bakanlığı, emisyon davasında çevreyi koruma ve tüketici haklarını savunmak suçlarından açtığı davada Volkswagen’i 4 milyar 300 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum etti.

ABD Adalet Bakanlığı Volkswagen tarafından da kabul edilen cezanın emisyon hilesine verilen cezayı kapsadığını belirtti.

BİREYSEL DAVALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, ABD’de satılan 475 bin mazotlu aracı satın alanların Volkswagen’e açtığı bireysel davalardan da 16 milyar 500 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığının açtığı ve kazandığı emisyon davası emsal teşkil etmesi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin Volkswagen’e dava açması bekleniyor.

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