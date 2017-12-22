taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Trump'ın yardımları kesme tehdidi işe yaramadı

ABD'den İsrail haricinde en çok insani yardım alan ülkeler, Trump'ın yardımları kesme tehditlerine rağmen BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada İsrail lehinde oy kullanmadı.

AA | 22.12.2017 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Trump'ın yardımları kesme tehdidi işe yaramadı

2

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesini öngören "İsrail’in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı tasarının, BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

YARDIM ALAN 10 ÜLKEDEN 9'U DESTEKLEDİ

Öyle ki, AA muhabirinin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) sitesinden derlediği verilere göre, oylamada ABD'nin geçen sene itibariyle İsrail hariç en fazla yardım ettiği 10 ülkeden 9’u dahi tasarıyı desteklerken sadece bir ülke çekimser kaldı.

TEHDİTLER İŞE YARAMADI

"Dünyanın ABD’nin Kudüs kararına karşı birleştiği" şeklinde değerlendirilen oylama sonucu, ABD Başkanı Trump’ın aleyhte oy kullananlara yönelik tehditlerinin işe yaramadığını da ortaya koydu.

Trump'ın yardımları kesme tehdidi işe yaramadı

TEK FİRE SUDAN OLDU

ABD Dışişleri, Tarım ve Ticaret bakanlıkları tarafından yapılan yardımları da kapsayan USAID verileriyle hazırlanan en fazla yardım alan ülkeler listesinde 5,28 milyar dolarla Irak birinci sırada yer alıyor.

Irak’ı 5,06 milyar dolarla Afganistan takip ediyor.

Kudüs tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ilk getiren Mısır'ın, ABD’den 1,23 milyar dolar yardım aldığı görülüyor.

Mısır’ı 1,21 milyar dolarla Ürdün, 1,14 milyar dolarla Kenya ve 1,11 milyar dolarla Etiyopya izliyor.

Listenin daha sonraki sıralarında 778 milyon dolarla Pakistan, 718 milyon dolarla Nijerya, 708 milyon dolarla Güney Sudan ve 629 milyon dolarla Tanzanya bulunuyor.

ABD’nin en fazla insani yardımda bulunduğu bu ülkelerden çekimser kalan Güney Sudan haricinde hepsinin Trump’ın tehditlerine rağmen “evet” oyunu vermesi oylamanın dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. ​

TRUMP'IN YARDIMLARI KESME TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetiminin, söz konusu kararı, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale getireceği eleştirilerine neden olmuştu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE 14 ÜLKENİN DESTEĞİ

Bu endişelerle, 18 Aralık'ta ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kılma yaklaşımıyla Mısır'ın BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme getirdiği tasarı, ABD'nin vetosuna karşın diğer 14 üyenin tamamının desteğini almıştı.

Trump, bu gelişmenin ardından, BM Genel Kurulu'nda bugün görüşülen Kudüs tasarısına destek verecek ülkelere "maddi yardımları kesmekle" gözdağı vermişti.

Trump, "Yüzlerce milyon hatta milyarlarca dolar alıp sonra bize karşı oy kullanıyorlar. Peki, bu oyları takip edeceğiz. Bırakalım aleyhimize oy kullansınlar, biz de epey (para) tasarruf etmiş oluruz. Umrumuzda değil." açıklamasını yapmıştı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Trump'tan bir gün önce BM'de görev yapan diplomatlara e-posta göndererek "karara karşı oy kullanmamaları" konusunda diplomatları "üstü kapalı tehdit" etmiş, "Aleyhte oy kullananların isimlerini alacağız." demişti.

İlginizi Çekebilir
Ahmet Hakan CHP'li Engin Altay'ın sözlerini değerlendirdi
Hürriyet yazarı Hakan, CHP'nin böyle devam etmesi durumunda sittin sene iktidara gelemeyeceğini yazdı.
Berat Albayrak AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılarak 3 kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yılın fotoğrafını oyladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoriden birer fotoğraf için oy kullandı.
PKK'nın mağarasından etek çıktı
Diyarbakır'da tamamlanan operasyonda teröristlere ait giyim malzemelerinin arasında etek bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

37
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

57
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

108
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

69
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM