ABD’den Yemen’de hava saldırısı

Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, perşembe günü Şabva, Beyda ve Abyan illerinde gerçekleştirilen 20 hava saldırısının ardından ABD uçaklarının bu sabah da aynı bölgelerde 10’dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıların sonuçlarının hala değerlendirildiğini ifade eden Davis, saldırıların hedefinde Yemen El Kaide’sine bağlı savaşçılar, silah sistemleri ve altyapılar olduğunu söyledi.

Davis, bu saldırıların istihbaratlarının 28 Ocak’ta El Kaide kampına yapılan baskından toplanan bilgiler ışığında yapılmadığını, o baskınla eş zamanlı olarak hazırlanan bir planlama ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Amerikan ordusunun 28 Ocak’tan bu yana Yemen’de gerçekleştirdiği tüm saldırıların yetkilerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiğine değinen Davis, bu tür saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulara ise yanıt vermedi.

Yerel kaynaklardan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise Şabva’nın Yaşbun Vadi köyünde hava saldırıları sonucu bombaların sivil yerleşim birimlerine isabet ettiği ve birçok sivilin yaralandığı iddia edildi.

Hava saldırıları sonucu isabet alan Abyan’ın Cebel Mugan köyünde, ABD askerleri ile El Kaide mensupları olduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı çatışmanın çıktığını bilgisi de haberlerde yer aldı.

Pentagon Sözcüsü Albay Davis, ABD askerlerinin Yemen’e girip çıktığını ancak askerlerinin söz konusu bölgede herhangi bir silahlı çatışmaya katılmadığını belirtti.