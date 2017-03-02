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ABD'den Yemen'e 20 hava saldırısı

Pentagon Yemen’de El Kaide hedeflerine yönelik 20’den fazla hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

02.03.2017 - 22:03
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sd

Pentagon Sözcüsü Davis’in yaptığı yazılı açıklamada, Yemen El Kaidesine yönelik saldırılar 2 Mart sabahı gerçekleştirildi.

Açıklamada operasyonda ölü sayısına yer verilmezken saldırının Yemen hükümeti ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdullah Mansur Hadi ile koordinasyon içeresinde gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

Albay Davis açıklamasında şunları kaydetti:

“Saldırının hedefinde militanlar, ekipman, altyapı, ağır silah sistemleri ve çatışma mevzileri vardı. Arap Yarımadası El Kaidesi ABD ve müttefiklerimize karşı saldırıları planlamak, yönlendirmek ve azmettirmek için Yemen’de yönetilmeyen bölgelerden faydalanıyor. ABD kuvvetleri Arap Yarımadası El Kaide’sinin Yemen’de işlemez hale getirmek ve yenmek üzere Yemen hükümeti ile birlikte çalışmaya devam edecektir.”

ÇOK SAYIDA MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Pentagon’un Yemen masası sözcülerinden Christopher Sheerwood, AA'ya yaptığı açıklamada ölü sayısının netleştirilmediğini ancak birçok El Kaide mensubunun öldürüldüğünü ifade etti.

Sheerwood saldırı ile ilgili detayların incelendiğini kaydetti. Saldırıların Yemen’in Beyda vilayetinde geçen ay yapılan baskından sonra gerçekleştirilmesi ABD medyasında bir askerin öldürüldüğü baskından elde edilen istihbarat bilgileri ile yapıldığı yorumlarına neden oldu.

ABD özel kuvvetleri geçen ay El Kaide kampına bir baskın düzenlemiş saldırıda onlarca sivil kayıpların yanında 14 El Kaide mensubu ve bir ABD askeri öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump o baskından çok fazla istihbarat bilgisi toplandığını savunurken Amerikan basınına yansıyan haberlerde olaya dair bilgisi olan kaynakların o baskından herhangi önemli bir bilgi toplanamadığını iddia ediliyor.

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