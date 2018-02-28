ABD'den yeni terör güzellemesi

DEAŞ'la savaşma bahanesiyle teröristleri besleyip büyüten, finanse eden ABD'nin koalisyon sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından DSG'lilerin görüntülerini paylaşarak yine teröristlere güzelleme yaptı.
PATLAYICI EĞİTİMİ
DSG'lilerin ABD'den patlayıcıların imha edilmesi konusunda eğitim aldığını belriten komutan, "stajyer" teröristlerin başarıyla eğitildiğini duyurdu.
Dillon, ''DSG'den öğrenciler gelişmiş tip el yapımı bombayla mücadele konusundaki temel kursa katılıyor. Toprağı süpürerek sahte el yapımı bombaları ortaya çıkarıyor, onları söküp etkisiz hale getirerek tehditleri nasıl azaltacaklarını öğreniyorlar. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (@CJTFOIR) tarafından verilen eğitim, güvenlik kabiliyetlerini geliştirmeye odaklanarak partnerlerimizin kapasitesini artırıyor.'' sözleriyle marifetmiş gibi teröristlerin eğitimini devam ettirdiklerini belirtti.
Daha önce DSG'nin kurdurduğu Menbiç Askeri Konseyi de 'uluslararası koalisyonun desteğiyle askeri eğitimden geçen' üyelerinin görüntülerini paylaşmıştı.