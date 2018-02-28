ABD'den yeni terör güzellemesi

İskoçyalılar tarafından geliştirilen bir spor dalı olan Körling (Curling) buz üzerinde gülle kaydırma oyununa verilen isimdir.

Borderline, kişinin güzel, başarılı hissederken ruh halinin birden değişkenlik göstermesiyle kendisini çok önemsiz biri olarak algıladığı, psikolojik bir hastalıktır.

Bu sezon La Liga'ya erken havlu atan Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlıların hedefinde Lewandowski ve Harry Kane var.

Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı bir şekilde Afrin merkeze doğru ilerlerken, Bülbül Dağı'nda teröristbaşı Öcalan'ın Türk jetleri tarafından bombalandığı posteri görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araya girmesiyle Doğu Guta'dan bir grup sivilin daha tahliye edildiğini açıkladı.

Erdoğan aracı oldu, Doğu Guta'dan bir grup daha tahliye edildi

Afrin'in güneybatısındaki Mervane köyünde, aralarında çocukların da bulunduğu 22 sivil, talepleri üzerine TSK tarafından sağlık taramasından geçirildi.

1 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar Sokak ortasında kucağında bebek olan kadına çarpan taksici, aracından inerek annenin durumuna bakmak yerine hakaretler savurup olay yerinden kaçtı.