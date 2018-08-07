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ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri YPG ile samimiyetini sürdürüyor. ABD uzun bir aradan sonra yeniden teröristlere silah yardımı yaptı, hem de 200 araçlık bir konvoyla.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 18:01..
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ABD, müttefiki ve PKK'nın Suriye kolu YPG ile olan samimiyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Özellikle Türkiye'nin gösterdiği tepkilerin ardından bir süre silah ve mühimmat yardımına ara veren ABD, YPG'ye konyolarla yardım götürdü.

ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy

200 ARAÇLIK KONVOY

Uzun zamandır YPG'ye silah ve mühimmat desteği yollamayan ABD, terör örgütüne yeni bir parti malzeme gönderdi. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.

​Gönderilen konvoyda ise askeri mühimmatın bulunduğu öğrenildi.

ABD'den YPG'ye 200 araçlık konvoy VİDEO

ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ

ABD, 2014 yılından beri düzenli olarak YPG'ye yüklü miktarda askeri yardımlarda bulunuyor. Söz konusu yardımlar, Türkiye  başta olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Özelliklee Türkiye'nin müttefikliğini sorguladığı bir dönemde ABD'nin bu eylemi gerçekleştirmesi, ortamı daha da gerecek bir hamle olarak yorumlandı.

200 araçlık konvoya ilişkin Washington'dan henüz bir açıklama da gelmedi.

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