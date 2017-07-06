ABD'den YPG'ye ağır silah ve zırhlı hummer

Bir DSG yetkilisi kendilerine ABD tarafından Hummer araçları, doçka, havan topları ve ağır silahların ulaştığını söyledi.

SİLAHLAR 140 TIRLA GELDİ

Sputnik'e konuşan PKK'nın Suriye kanadı YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'den bir yetkili, ABD'nin 140 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer gönderdiğini belirtti.

Askeri sevkiyatla ilgili detaylı açıklama yapan yetkili, "Zırhlı Hummer araçlar bu sefer daha çok geldi. Silahlar ve zırhlı araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Tabka'ya gönderildi. Silahlar ve zırhlı araçlar 140 tırla geldi. Bu silah ve araçlar Rakka tarafına getirilerek bize teslim edildi." dedi.

"ABD'YE LİSTE SUNUYORUZ"

Silahların Rakka operasyonunda kullanacağını vurgulayan yetkili şöyle devam etti:

Rakka'da sokak savaşları çok yaşandığından zırhlı hummer araçlarına çok ihtiyaç vardı. Biz ihtiyaca göre ABD'ye liste sunuyoruz onlar da ona göre gönderiyorlar. ABD bize son dönemde Rakka operasyonu nedeniyle zırhlı araçlar ile ağır silahlar çok gönderiyor çünkü ihtiyaç var. IŞİD bomba yüklü araçlarla direniyor. Kentte çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.