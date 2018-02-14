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ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama kampanyasına devam eden ABD'nin Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, bölgedeki askerlerinin risk altında olduğunu söyledi.

AA | 14.02.2018 - 02:33..
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ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

Suriye sınırları içerisinde uluslararası hukuka aykırı ve terör örgütleriyle aynı karargahlarda konuşlanan ABD askerinin tehlike altında olduğunu söyleyen Dan Coats, Zeytin Dalı Harekatı'nı Senato İstihbarat Komistesi'nde ele aldı.

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na iftira

ASKERLERİ TEHLİKE ALTINDAYMIŞ

Suriye'de DEAŞ ile mücadele ettiklerini söyleyen ancak terör örgütü PYD ve uzantısı SDG'ye destek vermeye devam eden ABD'li yetkili, "Türkiye, Orta Doğu’da Kürt hırsını engellemek için yollar arayacak, ve Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde devam etmekte olan Türk saldırısı DEAŞ’a karşı mücadeleyi bölgede karmaşık hale getiriyor ve alandaki ABD güçlerini riske atıyor." ifadelerini kullandı.

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