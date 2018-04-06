AB'de 3 milyar euro anlaşmazlığı

AB'nin yürütme organı olan AB Komisyonu, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar için vadedilen mali yardımın 3 milyar euroluk ikinci kısmını onayladı. Toplam 6 milyar euroluk yardımın ilk kısmında olduğu gibi ikinci kısmında da 1 milyar euronun Komisyon bütçesinden 2 milyar euronun ise üye ülkelerce ödenmesi planlanıyor.

AB KOMİSYONU TARAFINDAN ÖDENSİN

Aralarında Almanya’nın da olduğu bazı üyeler söz konusu miktarın tamamının AB Komisyonu tarafından ödenmesini talep ediyor.

Komisyon ise bu öneriye sıcak bakmıyor ve 3 milyar euroluk yükü tek başına omuzlamak istemiyor.

Birlik içinde üye devletlerin temsil edildiği organ olan AB Konseyi ile AB Komisyonu arasında konuya ilişkin görüşmeler devam ediyor.

"AB BÜTÇESİ SINIRSIZ DEĞİL"

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin tek başına 3 milyar euroyu üstlenemeyeceği imasında bulunarak, "AB bütçesi sınırsız değil" değerlendirmesinde bulundu.

Ödemenin tümünü AB Komisyonu'na yüklemeye çalışan bazı üye devletler ise Komisyon'un diğer alanlardaki harcamalarda kısıtlamaya gitmesi, böylece arta kalan miktardan bir havuz oluşturulması yoluyla kaynak yaratılabileceğini savunuyor.