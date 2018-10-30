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AB'de gündem yaz-kış saati tartışması

Avrupa Birliği ulaştırma bakanları Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaz ve kış saati uygulamasının 2019 yılından itibaren kaldırılması önerisini görüştü.

AA | 30.10.2018 - 00:38..
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Avusturya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Graz kentinde düzenlenen gayriresmi Çevre Ve Ulaştırma Bakanları Toplantısında Avrupa'da yaz-kış saat uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması konusu ele alındı.

KARARSIZLAR

Avrupa Birliği (AB) ulaştırma bakanlarının bir kısmı AB Komisyonu’nun gün ışığından faydalanmayı sağlayan saat uygulamasının kaldırılması talebine ilişkin bu önerinin gerçekçi olmadığını ve bu konudaki anlaşmazlıkların sürdüğünü ifade etti.

Avusturya Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer toplantıda yaptığı konuşmada, "2019'da Komisyonun önerisini uygulamayı planlıyorsak, bu üye ülkelerin çoğunluğu tarafından desteklenmeyecektir” dedi.

Hofer, Avusturya’nın saat uygulamasına yönelik değişikliğin 2021’de başlatılmasını önerdiğini söyledi.

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