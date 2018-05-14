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AB'de Kudüs çatlağı: Üç üye ülke karşı çıkıyor

AB’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya hazırlanan ABD’nin hamlesine ortak tepkisi Romanya, Macaristan ve Çekya'nın hamleye karşı tepki geldi.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 09:03..
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ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planları Avrupa Birliği'ni (AB) ikiye böldü. Birliğin, ABD’nin söz konusu hamlesine karşı yayınlamayı planladığı ortak açıklama Macaristan, Romanya ve Çekya tarafından engellendi.

AB'de Kudüs çatlağı: Üç üye ülke karşı çıkıyor

ORTAK AÇIKLAMAYI REDDETTİLER

Prag'da konuya ilişkin açıklama yapan Çekya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Çekya AB’nin şu anda neden tekrar tekrar bu konu üzerine görüş beyan etmesi gerektiğine ilişkin bir sebep görememektedir" diye konuştu.

Çek haber ajansı CTK'nin haberine göre sözcü, AB hükümet başkanlarının "iki devletli çözüme bağlılıklarını" ifade eden açıklamayı reddettiklerini söyledi.

AB'de Kudüs çatlağı: Üç üye ülke karşı çıkıyor

TAŞINMA SÖZÜ

Habere göre açıklama taslağında AB devletlerinin büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayacakları ifadesi de yer alıyor. Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman kısa süre önce Tel Aviv'deki Çekya Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşımayı arzu ettiklerini söylemişti. Ancak şimdilik Çekya'nın Kudüs'te yalnızca onursal bir konsolosluk açacağı belirtiliyor.

Romanya'da da konu bir süredir hükümet içinde sert tartışmalara neden oluyor. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasının "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geleceğine işaret ediyor.

KUDÜS İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, onlarca yıllık ABD politikası ve uluslararası uzlaşıdan saparak 6 Aralık 2017 tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve şu ana kadar Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

Trump'ın tek taraflı hukuksuz kararı İsraillileri memnun ederken Filistinlileri kızdırmış, karara uluslararası toplum tepki göstermişti.

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