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AB'de yaz saati uygulaması kaldırılıyor

Türkiye'nin sürekli uygulama kararı aldığı yaz saati, Avrupa Birliği ülkelerinde de yoğun şekilde tartışılıyor. AP AB genelinde yaz saati uygulamasına son verilmesini öngören bir kararı kabul etti.

AA | 09.02.2018 - 16:38..
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ap

Fransa Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda, AB genelinde her yıl mart ve ekim aylarının son hafta sonu işletilen yaz saati değişikliğinin incelenmesi konulu rapor ve karar tasarısı ele alındı.

384 KABUL OYU

Parlamentodan 384 kabul, 153 ret ve 12 çekimser oyla geçen karara göre, AB ülkelerinde yaz saati uygulamasının etraflıca incelenmesi ve gerekli görülmesi durumunda uygulamadan vazgeçilmesi için yeşil ışık yakıldı.

SAATLERİN GERİ YA DA İLERİ ALINMASI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Saatlerin yılda iki kez geri veya ileri alınmasının insan vücudu ve alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaptığının bilimsel verilere yansıdığı vurgulanan raporda, 2001'den bu yana tüm üye ülkelerde geçerli olan ortak yaz saati uygulamasının gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

AB KOMİSYONU KARARI DEĞERLENDİRECEK

Genel Kurulun kabul ettiği karar, AB Komisyonu tarafından değerlendirilecek. AB Zirvesi'nde olumlu sonuç elde edilmesi durumunda üye ülkelerin parlamentolarından geçecek bir düzenlemeyle yaz saati uygulamasına AB genelinde son verilebilecek.

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