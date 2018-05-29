AB'den ABD'ye İran karşı atağı

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve devamında AB üyesi ülkelerin şirketlerini tehdit etmesi üzerine birlik önlem hazırlıklarına başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı İran yaptırımları, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alındı.

KARŞI PAKET YOLDA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıda birçok "somut fikir" öne sürüldüğünü söyledi. Bu fikirlerin Avrupa Komisyonu'nun önerdiği adımları tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydeden Mogherini ABD yaptırımlarına karşı paketin "önümüzdeki haftalarda" tamamlanacağını belirtti.

ABD YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

Avrupa Komisyonu, üye devletlere ABD'nin mali yaptırımlarını aşmak ve İran ile petrol, doğalgaz ticaretini sürdürebilmek için "İran merkez bankasına tek seferlik havaleleri değerlendirmelerini" önermişti. Komisyon, petrol ticaretinde ödemelerin ulusal merkez bankaları üzerinden yapılıp yapılamayacağını inceleme çağrısı yapmıştı.

Komisyon, mayıs ortasında ayrıca Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için Engelleme Mevzuatı’nı devreye soktu. İran ile ticaret önündeki engellerin ayrıca Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla aşılması hedefleniyor.