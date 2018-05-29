taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.471
USD
4,5837
EURO
5,3175
ALTIN
191,23
PETR
75,5800

AB'den ABD'ye İran karşı atağı

AB, ABD Başkanı Trump’ın İran yaptırımları ve Avrupalı şirketlere yönelik olası ek vergilerine karşı hazırlıkları hızlandırdı.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 10:06..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve devamında AB üyesi ülkelerin şirketlerini tehdit etmesi üzerine birlik önlem hazırlıklarına başladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ağustos ayında yürürlüğe koyacağı İran yaptırımları, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları toplantısında ele alındı.

AB'den ABD'ye İran karşı atağı

KARŞI PAKET YOLDA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantıda birçok "somut fikir" öne sürüldüğünü söyledi. Bu fikirlerin Avrupa Komisyonu'nun önerdiği adımları tamamlayıcı nitelikte olduğunu kaydeden Mogherini ABD yaptırımlarına karşı paketin "önümüzdeki haftalarda" tamamlanacağını belirtti.

ABD YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

Avrupa Komisyonu, üye devletlere ABD'nin mali yaptırımlarını aşmak ve İran ile petrol, doğalgaz ticaretini sürdürebilmek için "İran merkez bankasına tek seferlik havaleleri değerlendirmelerini" önermişti. Komisyon, petrol ticaretinde ödemelerin ulusal merkez bankaları üzerinden yapılıp yapılamayacağını inceleme çağrısı yapmıştı.

Komisyon, mayıs ortasında ayrıca Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için Engelleme Mevzuatı’nı devreye soktu. İran ile ticaret önündeki engellerin ayrıca Avrupa Yatırım Bankası aracılığıyla aşılması hedefleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

595
Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

Erdoğan: İnce kabadayılık yapacaksa dersini veririz

300
Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

Avusturya'dan küstah Türkiye çağrısı

247
Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

196
Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik sözü

147
3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

3. Havalimanı'nda ilk kontrol uçuşu başarıyla tamamlandı

126
Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

Rus televizyonunda yayınlanan Erdoğan belgeseli

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM