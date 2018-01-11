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AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın yanındayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı çıktığı İran'la nükleer anlaşmaya Avrupa Birliği bir kez daha tam destek verdi.

AA | 11.01.2018 - 19:19..
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AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın yanındayız

Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya gelen AB Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini ve Almanya, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanları Sigmar Gabriel, Jean-Yves Le Drian, Boris Johnson, Tahran'ın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya uyduğunu teyit etti.

AB DESTEĞİNİ YİNELEDİ

Bugünkü görüşmelerinin ana gündem maddesinin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olduğunu ifade eden Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve AB'nin JCPOA'nın korunması konusunda kararlı olduğunu belirtti.

AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın yanındayız

AB'DEN ABD'YE: SAYGI DUY

''İran'ın anlaşmaya saygı duymasına şüphe düşüren bir işaret yok'' diyen Fransız bakan Le Drian, tüm taraflara anlaşmaya sadık kalma çağrısında bulundu. ''Amerikalı müttefiklerimiz de saygı göstermeli. Sekteye uğramasını gerektiren bir neden yok'' vurgusu yaptı.

"AB ANLAŞMAYA BAĞLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

"AB, anlaşmaların tam ve etkin biçimde uygulanmasına bağlılığını sürdürmektedir." diyen Mogherini, nükleer yaptırımların kaldırılmasının İran ile ekonomik ve ticari ilişkilere olumlu katkı yapacağından emin olunması gerektiğini kaydetti.

AB'den ABD'ye rest: İran'la anlaşmanın yanındayız

"TÜM TARAFLAR ANLAŞMAYA SADIK OLMALI"

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da ülkesinin JCPOA'nın tam olarak uygulanması konusundaki hassasiyetini dile getirerek, "JCPOA'ya bir alternatif göremiyoruz. Dolayısıyla tüm taraflar anlaşmaya sadık kalmalı." dedi.

İran'ın anlaşmanın hükümlerine bağlılığını sürdürdüğünü belirten Le Drian, anlaşmanın bozulması için herhangi bir neden göremediklerini ifade etti.

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