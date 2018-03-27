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AB'den araçlara yeni zorunluluk: Otomatik arama sistemi

Avrupa Birliği'nde 31 Mart tarihi sonrasında bütün yeni araçlarda, acil durumlarda otomatik arama yapacak yardım sistemleri yer alacak.

AA | 27.03.2018 - 07:46..
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AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından 2015 yılında onaylanan "eCall" adlı düzenleme 31 Mart tarihinde yürürlüğe girecek.

OTOMATİK ARAMA SİSTEMİ ARTIK ZORUNLU

Düzenlemeyle, AB'de trafiğe çıkacak bütün yeni otomobil, SUV ve hafif kamyonetlerde acil durumlarda otomatik olarak arama yapan sistemin bulunması zorunlu olacak.

AB'den araçlara yeni zorunluluk: Otomatik arama sistemi

28 ÜLKEDE UYGULANACAK

Yeni sistemle AB ülkesi 28 ülkede bir motorlu taşıt kaza yaptığında, aracın içindeki sistem otomatik olarak 112'yi arayacak.

Eğer yolcu bu esnada konuşacak durumda değilse kazanın gerçekleştiği yerin bilgisi en yakın acil merkezine iletilecek. Böylece bölgeye acil servisler hızla müdahale edebilecek.

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