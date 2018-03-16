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AB'den dijital vergi hazırlığı

Avrupa Birliği, üye ülkelerde faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Airbnb, Twitter ve Amazon gibi sanal platformların cirolarından yüzde 3 vergi alma hazırlığına başladı.

AA | 16.03.2018 - 14:14..
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AB'den dijital vergi hazırlığı

AB Komisyonu'nun dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik hazırladığı taslak düzenleme teklifine göre, Avrupa'da faaliyet gösteren Google, Facebook, Uber, Twitter, Airbnb ve Amazon gibi dijital platformlar yıllık cirolarının yüzde 3 vergi ödeyecek.

Bu vergi, küresel çapta yıllık geliri 750 milyon euronun üzerinde olan ve vergilendirilebilir gelirleri 50 milyon euroyu aşan dijital şirketlere yönelik olacak.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

AB Komisyonunun gelecek hafta açıklaması öngörülen teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek, devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekecek.

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