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AB'den Ermenistan'a: Türkiye ile arayı düzeltin

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu.

23.05.2017 - 13:56
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Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı.

Mogherini, AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan ile düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine verdiği desteği yineleyerek, Ermenistan'ı Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdı.

AB'den Ermenistan'a: Türkiye ile arayı düzeltin

"MEVCUT DURUM SÜRDÜRÜLEMEZ"

Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Mogherini, "Mevcut durum sürdürülemez. Uluslararası hukuk çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunmalı." dedi.

Mogherini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının liderliğinde yürütülen Minsk Süreci çerçevesinde arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

"SÜREÇ BİR AN ÖNCE SONUÇLANDIRILMALI"

AB ve Ermenistan arasında geçen mart ayında imzalanan AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin tamamlandığını belirten Mogherini, sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi 17. Toplantısında, Ermenistan'ın siyasi, ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirdiği reformların ele alınan konular arasında olduğu bildirildi.



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