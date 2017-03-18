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AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı

AB Komisyonu, Facebook, Twitter ve Google’dan platformlarında dolandırıcılık ve sahtekarlıkları önlemelerini istedi.

18.03.2017 - 00:28
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Açıklamada, AB tüketici yetkilileri ve kurumlarının sosyal medya siteleri ve internet kullanımı sırasında çok sayıda sahtekarlık ve dolandırıcılık gerçekleştirildiği, ayrıca AB tüketici kurallarıyla uyumsuz hizmet ve koşullarına sahip sözleşmeler yapıldığı ihbarını aldıkları kaydedildi.

AB tüketici yetkililerinin ve AB Komisyonunun 16 Mart tarihinde Facebook, Twitter ve Google şirketlerinden temsilcilerle bu soruna yönelik çözüm teklifleri görüşmek üzere bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şirketlerden bir ay içerisinde somut çözüm önerileri sunmalarının istendiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan görüşmede, şirketlerin bu konularla ilgili değişiklik teklifleri yapmayı kabul ettiklerine dikkat çekilerek, AB'nin sanal ortamda ücretsiz üyelik adı altında tüketiciden ödeme alınan üyelik dolandırıcılıkları, abonelik tuzakları, sahte ve kopya edilmiş ürünlerin pazarlanması ve yalan promosyonlarla ilgili uygulamaların kaldırılmasını talep ettiği belirtildi.

Şirketlerin çözüm önerilerinin AB Komisyonu ve diğer ilgili kurumlarca değerlendirileceğinin altı çizilen açıklamada, tedbirler yeterli görülmezse söz konusu şirketlere yaptırım uygulanabileceği ifade edildi.

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