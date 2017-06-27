taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5023
EURO
3,9441
ALTIN
140,86
PETR
46,3300

AB'den Google'a rekor ceza

Google, Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro cezaya çarptırıldı.

27.06.2017 - 13:02
  1. Haberler
  2. Dünya

Google, internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

AB'den Google'a rekor ceza

PAZAR HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedeni ise arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle etmesi ve pazar hakimiyetini kötüye kullanması olarak gösteriliyor.

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedilirken, Avrupa Komisyonu henüz ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

AB'den Google'a rekor ceza

90 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Öte yandan, AP tarafından bildirilen habere göre Google'a arama sonuçlarıyla ilgili söz konusu manipülasyonu durdurması için 90 günlük süre tanındı.

Aksi takdirde bağlı olduğu Alphabet'in dünya genelindeki günlük cirosunun yüzde 5'i oranında ek cezalarla yüzleşileceği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Rusya'dan Beyaz Saray'a yanıt
Kremlin, Beyaz Saray'ın; 'Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' iddiasına cevap verdi.
Venezuela'da Maduro karşıtlarının protestosu sürüyor
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı protestolar, şiddetli gösterilere sahne oluyor.
Putin, Rusya tarihinin en önemli kişilerinden biri oldu
Yapılan ankete göre Rusya Devlet Başkanı Putin; Stalin ve Lenin gibi adını tarihe yazdırdı.
Hava durumu sunmak isteyen sunucu rüzgara dayanamadı
İrlandalı muhabirin canlı yayın kazası stüdyoyu kahkahaya boğdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

45
Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

Ali Ağaoğlu kaburgasını kırdı

179
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

24
Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti tatilde görüntülendi

98
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 111 isimden bildiri

112
FETÖ'nün gaybubet birimi

FETÖ'nün gaybubet birimi

40
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM