AB'den Google'a rekor ceza

Google, internet alışverişinde rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından 2.42 milyar euro tutarında cezaya çarptırıldı.

PAZAR HAKİMİYETİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Avrupa Komisyonu'nun Google'a verdiği rekor cezanın nedeni ise arama sonuçlarını kendi lehine olarak yeni Google alışveriş servisleri doğrultusunda manipüle etmesi ve pazar hakimiyetini kötüye kullanması olarak gösteriliyor.

7 yıldır süren araştırmanın sonucunda verilen karara ilişkin gerekçe Google tarafından reddedilirken, Avrupa Komisyonu henüz ayrıntılı bir yorumda bulunmadı.

90 GÜNLÜK SÜRE TANINDI

Öte yandan, AP tarafından bildirilen habere göre Google'a arama sonuçlarıyla ilgili söz konusu manipülasyonu durdurması için 90 günlük süre tanındı.

Aksi takdirde bağlı olduğu Alphabet'in dünya genelindeki günlük cirosunun yüzde 5'i oranında ek cezalarla yüzleşileceği kaydedildi.