taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.845
USD
3,7866
EURO
4,6849
ALTIN
162,95
PETR
69,4000

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kuralları uygulanacak ancak İngiltere, AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında yer almayacak.

AA | 30.01.2018 - 03:20..
  1. Haberler
  2. Avrupa
AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin üyelikten ayrılmasının ardından iki yıla yakın sürecek geçiş sürecine ilişkin kuralları belirledi.

2 DAKİKADA ONAYLADILAR

Brüksel’de yapılan ve 27 AB üyesinin ilgili bakanlarının katıldığı Genel İşler Konseyi toplantısında "iki dakikada" onay verilen kurallardan en çok "Brexit sonrası geçiş sürecinde İngiltere'de AB kurallarının uygulanacak olması" dikkati çekiyor.

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

Avrupa Birliği Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier

LONDRA'NIN AB'DE SÖZ HAKKI KALMADI

Bunun yanı sıra Londra yönetimi, söz konusu süreçte AB kurumlarında ve karar mekanizmalarında herhangi bir şekilde yer almayacak.

Üzerinde uzlaşılan kurallar gereği İngiltere 2021'den önce AB'li ortaklarından izin almaksızın herhangi bir üçüncü tarafla ticari anlaşma da imzalayamayacak.

Toplantıda, AB üyesi ülkelerin bakanları, geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de sona ermesini kararlaştırdı.

Öte yandan, herhangi bir anlaşmazlıkta karar merci olacak AB Adalet Divanı'nın, Brexit destekçilerini rahatsız edeceği tahmin ediliyor. Çünkü Brexit yanlıları, AB adalet sisteminin İngiliz yargısının egemenliğini ihlal ettiğini öne sürüyor.

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

BREXİT SÜRECİ

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, önceki yıl haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

79
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

14
68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

42
Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

17
Aydın'da genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

Aydın'da genç kız babasını av tüfeğiyle öldürdü

8
Silah temizleyen genç canından oldu

Silah temizleyen genç canından oldu

3
AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM