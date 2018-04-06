1 AB'den İsrail'e: Barışçıl gösterilere saygılı olun Avrupa Birliği, İsrail'in her geçen gün Filistinli sivilleri öldürmesinin ardından itidal çağrısında bulundu.

2 Ejder TOMA ve Ejder Yalçın Senegal'de törende kullanıldı Senegal tarafından alınan 25 adet zırhlı araç Ejder Yalçın ve 4 adet TOMA, Dakar'daki Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında askeri geçit törenine katıldı.

3 Mısır Türk dizilerini kaldırma kararı aldı Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.

4 Yangında farklı hastaneye sevk edilen anne bebeğine kavuştu Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın ile sevk edilen anne ve minik bebek buluşturuldu.

5 Başbakan Yıldırım Moğalistan'da Moğolistan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için bu ülkeye giden Başbakan Binali Yıldırım, başkent Ulanbator'a indi.

6 ABD Meksika sınırına 4 bine yakın asker gönderecek Meksika sınırına asker konuşlandırmaya karar veren ABD Başkanı Trump, sayıyı da açıkladı. Tahmini olarak konuşan Trump, 2 bin ila 4 bin arasında olacağını söyledi.