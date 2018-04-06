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AB'den İsrail'e: Barışçıl gösterilere saygılı olun

Avrupa Birliği, İsrail'in her geçen gün Filistinli sivilleri öldürmesinin ardından itidal çağrısında bulundu.

AA | 06.04.2018 - 05:32..
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AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta yaşanan can kayıpları hatırlatılarak, gösterilerde tüm tarafların sorumlu davranmaları, şiddet olayları ve can kayıplarının önlenmesi gerektiği bildirildi.

AB'den İsrail'e: Barışçıl gösterilere saygılı olun

"BARIŞÇIL GÖSTERİ HAKKINDA SAYGI DUYULMALI"

Açıklamada, "AB, İsrail'in barışçıl gösteri hakkına saygı duymasını ve orantılı güç kullanmasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze halkının barışçıl gösteri hakkı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, göstericilerin çatışmadan kaçınmaları gerektiği kaydedildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Filistinliler, bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

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