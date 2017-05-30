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AB'den kamuya ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Avrupa Birliği, belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanması için bütçe ayırdı.

30.05.2017 - 13:06
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WİFİ

Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi ve AB Komisyonu, üye ülkelerde belediye, hastane, park gibi kamusal alanlarda ücretsiz kablosuz internet sağlanan noktalar kurulması projesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

2 YIL İÇİN 120 MİLYON AVRO

Buna göre, AB için Wi-Fi (WİFİ4EU) adlı projeye önümüzdeki 2 yıl için toplam 120 milyon avro kaynak ayrılacak.

Bu kaynak öncelikle internet bağlantısının sınırlı veya sıkıntılı olduğu bölgelerdeki kamusal alanlarda halka ücretsiz kablosuz internet sağlanacak noktalar kurulmasını sağlayacak.

Kablosuz internet noktaları kurulmasının ve gerekli cihazların alınmasının maliyetini AB üstlenecek. Bu desteklemeden faydalanan yerel unsurlar ise internet bağlantısını 3 yıl boyunca sürdürmekle yükümlü olacak.

8 BİN Wİ-Fİ NOKTASI

Söz konusu projenin 2017 sonuna kadar başlatılması bekleniyor. Projeyle 8 bin Wi-Fi noktası kurulacağı öngörülüyor.

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