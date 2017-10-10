AB'den Katalan lidere çağrı

Tusk, AB Bölgeler ve Kentler Haftası kapsamında Brüksel'de düzenlenen bir etkinlikte, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi yönetimindeki bağımzlık tartışmalarına ilişkin değerlendimelerde bulundu.

ANAYASAL DÜZENE SAYGI GÖSTERME ÇAĞRISI

Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'a hitaben konuşan Tusk, olası bağımsızlık ilanına bir kaç saat kala yaptğı çağrısında, "Sizden, anayasal düzene saygı göstermenizi ve diyaloğu imkansız hale getirecek bir kararı ilan etmemenizi istiyorum." dedi.

Tusk, ayrıca çeşitliliğin bir çatışmaya yol açmaması gerektiğini belirterek, böyle bir durumun hem Katalanlar, hem İspanya hem de tüm Avrupa için kötü olacağını söyledi.

BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Avrupa'nın kendini bölen değil birleştiren unsuları araması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Kıtamızın geleceğini belirleyecek olan da budur." diye konuştu.

Puigdemont'un, 1 Ekim'de yapılan yasadışı referandumun ardından bugün bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.











