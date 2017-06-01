AB'den Moody’s’e para cezası

AB'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu ESMA'dan yapılan açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşu Moody’s’e ilgili AB düzenlemelerini ihlali gerekçesiyle 1,24 milyon avro ceza verildiği bildirildi.

CEZA NEDENİ İHMALKAR DAVRANIŞLAR

Açıklamada, söz konusu cezanın 2011 Haziran ve 2013 Aralık ayları arasındaki dönemde Moody’s Almanya ve İngiltere şubelerinin Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu, Avrupa İstikrar Mekanizması ve AB ile ilgili yaptığı 19 değerlendirmeyle ilgili kamu bilgilendirmelerinde ihmalkar davranışlarda bulunma gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

Bu nedenle, Moody’s Almanya şubesine 750 bin avro, İngiltere şubesine de 490 bin avro para cezası verildiği belirtildi.

ESMA, geçen yıl kredi değerlendirme kuruluşu Fitch’e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1,37 milyon avro para cezası vermişti.