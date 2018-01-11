AB'den plastik çöp vergisi önerisi

Günther Oettinger, bu kapsamda elde edilecek vergi gelirinin Avrupa Birliği bütçesine dahil edilebileceğini ifade etti:

"ÇOK FAZLA ÜRETİYORUZ"

"Ürettiğimiz ve kullandığımız çok fazla plastik ve poşet var. Geri dönüşüm çabalarına rağmen çöp haline geliyor. Küresel pazarlarda satamayacağımız çok fazla plastik ve poşet üretiyoruz."

12 MİLYAR EUROLUK AÇIK OLUŞACAK

Oettinger çevre ve denizlerde büyük tehlike yaratan çöp miktarını azaltmak istiyor. İngiltere'nin Avrupa Birliğİ'nden ayrılmasıyla birlikte bütçede yıllık en az 12 milyar euroluk açık oluşacak.

Avrupa ülkeleri şu anda Avrupa Birliği bütçesine yurt içi hasılatlarının yüzde 1'i seviyesinde katkı sağlıyor. Avrupa Komisyonu, bu oranın yüzde 1,1 veya 1,2 düzeyine çekilmesini istiyor.

Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger Brüksel'de yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti: "Uyum fonları ve tarım konusunda kestintiye gitmek zorunda kalacağız ancak projelere zarar vermemek amacıyla çok hassas davranacağız."