AB'den Polonya'ya ağaç kesme cezası

Avrupa bizonlarına ve nadir bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Belarus sınırındaki UNESCO Dünya Mirası listesindeki Bialowieza ormanı, aylardır Varşova ve AB arasında yasal bir mücadele konusuydu.

Ulusalcı ve muhafazakâr Polonya hükümeti, çevreci grupların gösterilerine ve Brüksel’in birliğin doğal yaşam koruma kurallarını ihlal ettiğine dair uyarılarına rağmen ağaç kesim kotalarını üç katına çıkarmıştı.

HER GÜN İÇİN 100 BİN EURO PARA CEZASI

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Mahkemesi (ECJ) verdiği nihai kararda Temmuz’daki duruşunu yineledi ve Polonya’yı kesimleri derhal durdurmadığı takdirde her gün için 100 bin euro cezaya çarptıracağını açıkladı.

Polonya ormanda mantar toplayan insanların güvenliği için ağaç kesimlerine devam ettiğini öne sürerken ECJ Polonya hükümetine yasağa uyduğunu kanıtlaması için 15 gün süre verdi ve kamu güvenliğinin gerçekten risk altında olduğu bölgelerdeki kesimlerin istisnai bir şekilde yapılabileceğini söyledi.