AB'den sanal platforma 'yalan haber' çağrısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül canlı yayında 24 Haziran'da kullanılacak oy pusulasını göstererek, iki pusulanın nasıl olacağını anlattı.

Kayseri’de kendini ‘mehdi’ ilan eden şahıs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekten tutuklandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine kadar 55 şehirde miting düzenleyecek.

Bahar, doğanın doğum mevsimi. Bizlerin de hayatımıza bir göz gezdirmemiz ve yeni planlar yapmamız için ideal bir dönem. Bu değişimi sağlıklı bir detoksla başlatabilirsiniz.

RICE; Burkulmalar için uygulanan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor.

1 Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek Meclis'te basın toplantısı düzenleyen eski Başbakan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan hepimizin adayıdır." dedi.

2 Devlet Bahçeli milletvekilliği başvurusunu yaptı 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. İşte partilerin aradığı şartlar...

3 Rusya Ermenistan'da da kaybetti Batı ülkeleri Putin'e karşı sürekli yeni cepheler açıyor. Bunları Skripal davası, Esad rejime yönelik füze saldırısı ve ekonomik yaptırımlarla gördük. Şimdi de Rusya'nın adamı Sarkisyan gitti.

4 İbrahim Tatlıses yeniden milletvekili aday adayı olacak AK Parti’den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye girmeyi başaramayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

5 Konya ve Samsun belediye başkanları istifa etti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti.

6 Saadet Partisi 4 isim arasından adayını çıkaracak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayı için Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, Haşim Kılıç ve kendisinin olduğu isimler arasında bir oylama yaptırdı.