taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.370
USD
4,0873
EURO
4,9930
ALTIN
174,25
PETR
74,9400

AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

Avrupa Birliği tüm dünyadaki donörleri, bugün başlayacak iki günlük bir bağış konferansında Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmeye davet etti.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avrupa birliği mülteciler konusunda uyguladığı "duyarlı" duyarsızlık tavrını Suriye'de de oluşturmaya çalışıyor. Her ortamda mültecilere yardım sözü verip sığınmacıları Avrupa kapılarından sınır dışı eden AB bu sefer de Suriye'ye yardım vaadinde bulundu.

AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

KOMİK YARDIM

AB'nin yardım kararı her ne kadar yapıcı olsa da verilen miktar oldukça komik. AB ile çok sayıda ülke ve STK'nın bir araya gelerek toplayacağı paranın 6 milyar dolar olması, Türkiye'nin tek başına sağladığı milyar liralar ile karşılaştırılıyor.

Avrupa Birliği tüm dünyadaki donörleri, bugün başlayacak iki günlük bir bağış konferansında Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmeye davet ederken AB, konferansta Rusya, Türkiye ve İran için de Suriye'de barış çabalarını yenileme fırsatının doğacağını umuyor.

AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

ABD'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Suriye'deki iç savaş sekizinci yılına girmişken AB, 85 hükümet ve sivil toplum kuruluşunu insani yardım, sınırlı yeniden yapılandırma ve yıkılmış şehirlerin mayından temizlenmesi için finansman oluşturmaya davet etti

Londra'da 2016'da ve geçen yıl Brüksel'de yapılan toplantıların ardından üçüncü yıllık toplantı olacak bu konferans, Batı'nın İslam Devleti militanlarını ülkeden çıkartmaya yönelik mücadelesinde ağır hasar gören şehirlere elektrik ve su getirilmesine yardımcı olabilir.

Ancak yardımın çoğu muhtemelen Suriye dışındaki mültecilere ve Suriye içinde yerlerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım için kullanılacak. Bunların arasında, son altı hafta içinde Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da, Suriye müttefiki Rusya'nın bombardımanından kaçan 160,000 kişi bulunuyor.

AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

EN BÜYÜK BAĞIŞÇILAR

AB'nin bağışçılar listesi, tıpkı mülteci politikası gibi gerçeği yansıtmıyor. Listenin en üst sıralarında Avrupa Birliği, ABD, Norveç ve Japonya yer alırken her yıl milyarlarca lirayı mültecilere harcayan Türkiye'nin neredeyse esamesi dahi okunmuyor.

AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

SURİYE KRİZİNDE ÇÖZÜM OADĞI

Geçen yıl Rusya, Türkiye ve ABD'den katılımın üst düzey olmaması ve o günlerde Suriye'de meydana gelen bir kimyasal saldırı, konferansın Suriye'deki çatışmaları sona erdirme çabalarına gölge düşürmüştü.

Bu kez, AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini, savaşa askeri olarak doğrudan müdahil olan İran, Rusya ve Türkiye'den, insani yardıma erişim ve hastaların tahliyesini sağlamak için kalıcı bir ateşkesi desteklemelerini istiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Avrupa'dan Türkiye'ye seçimleri erteleyin çağrısı
Avrupa Konseyi, Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısında bulundu. Gerekçe olarak mevcut koşullarda düzenlenecek seçimlerin "Avrupa kriterlerine uygun olmayacağı" gösterildi.
Eyfel'in güvenlik duvarı yükseliyor
Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi’nin çevresinde, terör tehdidine karşı 2,5 metre yüksekliğinde kurşun geçirmez cam inşaatı devam ediyor.
Almanya'dan Ermenistan açıklaması: Endişeliyiz
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Ermenistan'daki gelişmeleri büyük dikkatle ve artan bir endişeyle takip ettiklerini söyledi.
Çipras'tan Türkiye açıklaması: AB rotasından çıkıyorlar
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yine diline Türkiye'yi doladı, Ankara'nın AB yolundan uzaklaştığını belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

Abdullah Gül ve Davutoğlu görüştü

530
Samsat'ta deprem paniği

Samsat'ta deprem paniği

132
SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

SONAR Başkanına göre Kılıçdaroğlu kaybeder

339
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

282
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

121
Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

Aykut Kocaman: Kan gören varsa futbolu bırakırım

270
Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adaylığını koordine ediyor

203
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM