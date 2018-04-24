AB'den Suriye için komik yardım çağrısı

Avrupa birliği mülteciler konusunda uyguladığı "duyarlı" duyarsızlık tavrını Suriye'de de oluşturmaya çalışıyor. Her ortamda mültecilere yardım sözü verip sığınmacıları Avrupa kapılarından sınır dışı eden AB bu sefer de Suriye'ye yardım vaadinde bulundu.

KOMİK YARDIM

AB'nin yardım kararı her ne kadar yapıcı olsa da verilen miktar oldukça komik. AB ile çok sayıda ülke ve STK'nın bir araya gelerek toplayacağı paranın 6 milyar dolar olması, Türkiye'nin tek başına sağladığı milyar liralar ile karşılaştırılıyor.

Avrupa Birliği tüm dünyadaki donörleri, bugün başlayacak iki günlük bir bağış konferansında Suriye için 6 milyar doların üstünde yardım taahhüt etmeye davet ederken AB, konferansta Rusya, Türkiye ve İran için de Suriye'de barış çabalarını yenileme fırsatının doğacağını umuyor.

ABD'DEN YARDIM ÇAĞRISI

Suriye'deki iç savaş sekizinci yılına girmişken AB, 85 hükümet ve sivil toplum kuruluşunu insani yardım, sınırlı yeniden yapılandırma ve yıkılmış şehirlerin mayından temizlenmesi için finansman oluşturmaya davet etti

Londra'da 2016'da ve geçen yıl Brüksel'de yapılan toplantıların ardından üçüncü yıllık toplantı olacak bu konferans, Batı'nın İslam Devleti militanlarını ülkeden çıkartmaya yönelik mücadelesinde ağır hasar gören şehirlere elektrik ve su getirilmesine yardımcı olabilir.

Ancak yardımın çoğu muhtemelen Suriye dışındaki mültecilere ve Suriye içinde yerlerinden edilmiş milyonlarca kişiye yardım için kullanılacak. Bunların arasında, son altı hafta içinde Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da, Suriye müttefiki Rusya'nın bombardımanından kaçan 160,000 kişi bulunuyor.

EN BÜYÜK BAĞIŞÇILAR

AB'nin bağışçılar listesi, tıpkı mülteci politikası gibi gerçeği yansıtmıyor. Listenin en üst sıralarında Avrupa Birliği, ABD, Norveç ve Japonya yer alırken her yıl milyarlarca lirayı mültecilere harcayan Türkiye'nin neredeyse esamesi dahi okunmuyor.

SURİYE KRİZİNDE ÇÖZÜM OADĞI

Geçen yıl Rusya, Türkiye ve ABD'den katılımın üst düzey olmaması ve o günlerde Suriye'de meydana gelen bir kimyasal saldırı, konferansın Suriye'deki çatışmaları sona erdirme çabalarına gölge düşürmüştü.

Bu kez, AB'nin dış politika yetkilisi Federica Mogherini, savaşa askeri olarak doğrudan müdahil olan İran, Rusya ve Türkiye'den, insani yardıma erişim ve hastaların tahliyesini sağlamak için kalıcı bir ateşkesi desteklemelerini istiyor.