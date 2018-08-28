taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2446
Euro
7.32345
Altın
1209.53
Borsa
93872.57

AB'den Trump'a uyarı: Hızla yanıt vermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

AA | 28.08.2018 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den Trump'a uyarı: Hızla yanıt vermeye hazırız

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır." dedi.

YÜZDE 25 EK GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİNİ SAVURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

487
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

69
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

126
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

521
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

396
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM