AB'den Türkiye'ye ödenen destek fonlarına kesinti

Avrupalı liderlerin üzerinde anlaşma sağladığı kesinti kararını zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel taşıdı.

Türkiye’nin insan hakları konusundaki “kabul edilemez” tutumuna tepki amacıyla alındığı belirtilen kararın ardından bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, “Komisyondan, katılım öncesi sağlanan yardımlarının yeniden düzenlenmesi ve azaltılması konusunda teklif hazırlamasını istedik.” şeklinde konuştu.

DİYALOG SÜRMELİ

Öte yandan, mevcut durumla ilgili genel bir şüphecilik duygusunun hakim olduğunu söyleyen Merkel, Türkiye ile diyaloğun sürmesinden yana olduğunu liderlere ifade ettiğini aktardı.

Merkel konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki yönde karar verdik; ilki, katılım öncesi yapılan destek fonları azaltılmalı. İkincisi de sadece Türkiye hakkında konuşamayız, Türkiye’nin kendisi ile de konuşmalıyız. Türkiye ile üyelik müzakerelerine devam etmeliyiz. Ancak bunun hangi bağlamda ve nasıl devam edeceğini de tartışacağız” ifadelerini kullandı.

Merkel’in Türkiye’ye yönelik fonlarda kesintiye gidilmesi önerisinin en güçlü savunucularıysa Hollanda ve Belçika oldu.

MÜLTECİ ANLAŞMASI DEVAM EDECEK

Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için ayrılan 4,5 milyar euroluk taahhüdünün şu ana kadar 257 milyon euroluk dilimi Türkiye’ye gönderilmiş durumda. Öte yandan Avrupa Birliği, mülteci anlaşması kapsamındaki taahhüdünde kesintiye gidilmeyecek.

(Fotoğraf: İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde bir süre sohbet etti.)