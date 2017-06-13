taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.300
USD
3,5224
EURO
3,9498
ALTIN
143,16
PETR
47,9400

AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü

AB, mülteci almayı reddeden Çekya, Macaristan ve Polonya'nın AB kararlarını yok saydıkları gerekçesiyle yasal işlem başlattı.

13.06.2017 - 18:32
  1. Haberler
  2. Dünya
AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü

13

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'ya sürekli olarak mültecileri alma ya da en azından bu yönde söz vermesi çağrısı yapıldığı anımsatıldı.

AB'DE MÜLTECİ KRİZİ

Ancak bu çağrılara rağmen söz konusu 3 ülkenin AB Konseyi kararlarından doğan sorumluluklarını ihlal ederek sığınmacı almadığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, önceki Yeniden Yerleştirme Raporunda belirtildiği üzere, Komisyon bu üç üye ülke hakkında ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE- AB SIĞINMACI MUTABAKATI

Öte yandan açıklamada, 18 Mart 2016'da varılan Türkiye- AB sığınmacı mutabakatının bazı zorluklara rağmen somut sonuçlar ortaya koyduğuna işaret edilerek, Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısının günlük ortalama 50 olduğu, bunun da anlaşma öncesine oranla yüzde 97'lik bir düşüş anlamına geldiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
İsveç'te kamyonet yayaların üzerine sürüldü
Başkent Stockholm'de yayaların arasına kamyonetle giren sürücü sorgusunun ardından tutuklandı.
İzlanda'nın doğal güzellikleri
Atlas Okyanusu'ndaki İzlanda doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan: Katar'a gıda yardımı yapabiliriz
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, eğer ihtiyaç duyuluyorsa Katar'a gıda ve ilaç sağlayacaklarını söyledi.
Theresa May: Her şeyi berbat ettim
İngiltere Başbakanı Theresa May, seçimlerdeki yenilgisinden ötürü, kendini eleştirip vekillerden özür diledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

Hakkari'de teslim olan PKK'lıların itirafları

159
Tanju Çolak serbest bırakıldı

Tanju Çolak serbest bırakıldı

155
Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

Arda bırakırsa biz de bırakırız diyen futbolcular

331
ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın detayları

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmanın detayları

120
6,2'lik deprem sonrası İzmirlileri korkutan uyarı

6,2'lik deprem sonrası İzmirlileri korkutan uyarı

85
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri

122
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

386
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM