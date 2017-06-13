AB'den üç ülkeye ihlal prosedürü

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'ya sürekli olarak mültecileri alma ya da en azından bu yönde söz vermesi çağrısı yapıldığı anımsatıldı.

AB'DE MÜLTECİ KRİZİ

Ancak bu çağrılara rağmen söz konusu 3 ülkenin AB Konseyi kararlarından doğan sorumluluklarını ihlal ederek sığınmacı almadığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, önceki Yeniden Yerleştirme Raporunda belirtildiği üzere, Komisyon bu üç üye ülke hakkında ihlal prosedürü başlatmaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE- AB SIĞINMACI MUTABAKATI

Öte yandan açıklamada, 18 Mart 2016'da varılan Türkiye- AB sığınmacı mutabakatının bazı zorluklara rağmen somut sonuçlar ortaya koyduğuna işaret edilerek, Türkiye'den Yunanistan'a geçen mültecilerin sayısının günlük ortalama 50 olduğu, bunun da anlaşma öncesine oranla yüzde 97'lik bir düşüş anlamına geldiği kaydedildi.