AB'den Venezula'ya 'seçimi yenile' çağrısı

Brüksel'de toplanan AB Dışişleri Konseyinde kabul edilen ortak metinde, Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimlerin kapsayıcı ve demokratik ilkelere uygun olmadığı belirtilerek seçimlerin tekrarlanması gerektiği kaydedildi.

YENİ YAPTIRIMLAR

AB dışişleri bakanları ayrıca bazı Venezuela yetkililerine yönelik yeni yaptırımların "hızla" hayata geçirileceğini vurguladı.

Venezuela'da 20 Mayıs'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ardından Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılım sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti.

SEÇİMİ MADURO KAZANMIŞTI

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 5 milyon 800 binden fazla oy aldığını kaydeden Lucena, Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 ile yeniden devlet başkanı seçildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Venezuela'daki seçimleri "hileli" olduğu gerekçesiyle kınamış ve ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getirilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.





