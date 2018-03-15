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Abdest alırken paralarını çaldılar

Burdur’un Konak Mahallesi’nde bulunan Kazancıoğlu Camii’nde öğle namazını kılmak için abdest alan vatandaşın cebindeki parası çalındı.

İHA | 15.03.2018 - 11:45..
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Burdur'un Konak Mahallesi’ndeki Kazancıoğlu Camii’nde yaşanan olayda, M.Y. ismindeki bir vatandaş sabah saatlerinde bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyup, öğle namazını kılmak için Kazancıoğlu Camii’ne gitti.

CEKETİNİ YANINA ASIP PARALARI ÇALDI

Abdesthane bölümündeki askılara ceketini asıp abdestini alan M.Y.’nin cebindeki parayı gören yaşlı bir adam, ceketini M.Y.’nin ceketinin yanına asıp paraları aldı.

Abdest alırken paralarını çaldılar

Öğle namazını kılan M.Y., camiden çıktıktan sonra parasının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Abdest alırken paralarını çaldılar ViDEO

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