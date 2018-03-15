Abdest alırken paralarını çaldılar

1 Arsa sahipleri müteahhite ödeme yapacak Yeniden düzenlenen KDV Kanun Tasarısı'na göre; arsasını müteahhide veren arsa sahibi, konut veya iş yerleri için KDV ödemesi yapacak.

2 Geleceğini merak eden çocukların başucu kitabı Müzikal diliyle Fransız Çocuk Edebiyatı'na yeni bir üslup getiren Olivier de Solminihac’ın yazdığı "Neye Benzer Gelecek", küçük okurların yol göstericisi olacak bir roman.

3 İlyas Salman: Keşke Şener Şen ile yine film yapsak Sinema Yazarları Derneği en iyilerine ödüllerini verdiği geceye katılan İlyas Salman, “Keşke Şener Şen ile yine film yapsak. Ama Kendisi buna yanaşmıyor” dedi.

4 Asgari geçim sınırı 5458 lira Türkiye Kamu-Sen araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırı 5458 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

5 İzmir'de nevruz operasyonu: 61 gözaltı İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi düzenlenen operasyonda 61 kişi gözaltına alındı.

6 Bitlis’te terör operasyonu Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramalarda EYP yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ile 70 adet pil ele geçirildi.