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Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

1989 yılında hizmete açılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine dünyaya örnek olacak yeni bir tesis inşa edilecek.

DHA | 23.01.2018 - 13:50..
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Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

1979 yılında temelleri atılan ve yaşamını yitiren gazeteci Abdi İpekçi'nin adını alan spor salonu yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Yıkılan salon arazisinde, 'Basketbol Gelişim Merkezi' adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi.

İLK MAÇ 1989'DA YAPILDI

Abdi İpekçi Spor Salonu; 3 Haziran 1989 günü Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla hizmete açılmıştı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı VİDEO

KÜLTÜR- SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sporun yanı sıra birçok kültür-sanat etkinliğine de kapılarını açan Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında voleybol ve yüzme gibi branşlarda da zaman zaman hizmet verdi.

Salon, 2004 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen ünlü şarkı yarışması Eurovision’a kapılarını açtı. 30 yıla yakın hizmet süresi boyunca Disney On Ice, Cirque de Soleil, WWE Smack Down gibi dünyaca ünlü organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR TESİS PLANLIYORUZ"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Türkoğlu, "Abdi İpekçi Spor Salonu, oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yerini alacak bu yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılar ve nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız. Milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa’da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin ve diğer profesyonellerin kamp ve seminerlerini tek çatı altında toplayacak bu projeyle, Türk basketboluna tesis anlamında katacağımız değerin nesilden nesile yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi, başta milli takımlarımız olmak üzere tüm basketbol ailesine en üst seviyede hizmet sunacağı gibi, halka açık özel alanlarıyla da basketbolun Türk halkıyla kucaklaşması misyonumuzda önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

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